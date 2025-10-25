Moviola Napoli Inter, l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Napoli Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Napoli Inter, valido per la 8ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.

LA MOVIOLA LIVE

PRIMO TEMPO

Molti mugugni del Maradona per un fallo di Lautaro in nette ritardo su Buongiorno, per Luca Marelli di DAZN il giallo sarebbe stato giusto. Proteste di Di Lorenzo per i contrasti su Politano, il quarto uomo tranquillizza tutti. Al 29′ rigore per il Napoli, fischiato da Mariani con molto ritardo, segnalato evidentemente dall’assistente: il fallo è di Mkhitaryan su Di Lorenzo, per Marelli ci sono elementi per una revisione Var perché il capitano del Napoli allarga la gamba.