Moviola Napoli-Liverpool: tutti gli episodi arbitrali del match

Moviola Napoli-Liverpool: tutti gli episodi arbitrali discussi della seconda giornata Champions League, gruppo C

La designazione arbitrale non avrà fatto felice Carlo Ancelotti, il quale durante la conferenza stampa di vigilia non ha nascosto le sue preoccupazioni per il fischietto designato ad arbitrare Napoli-Liverpool. E’ infatti l’ungherese Kassai, arbitro di un indimenticabile match di ritorno dei quarti di finale tra Bayern e Real che sancì l’eliminazione dei tedeschi, guidati da Ancelotti, dalla Champions 2016-2017.

Protesta il San Paolo al minuto 25 del primo tempo per l’ammonizione ricevuta dal difensore Kalidou Koulibaly. Nonostante le recriminazioni del pubblico partenopeo, tuttavia, la decisione dell’ungherese Kassai è giusta visto il fallo di Koulibaly nel corso dello scontro di gioco con Van Dijk, il centrale del Napoli non prende minimamente il pallone ma interviene sulle gambe del difensore del Liverpool. Giusta anche la decisione del cartellino giallo a Milner per il fallo su Allan, partita intensa e ricca di contrasti al San Paolo ma il primo tempo si conclude con il risultato di 0-0. SECONDO TEMPO – Poco dopo il 70′ di gioco, fuorigioco dubbio fischiato a Callejon: lo spagnolo, nell’azione, calcia su Alisson. Nel finale di gara, contatto dubbio in area inglese tra il subentrato Mertens e Gomez; l’arbitro Kassai fischia il fallo in favore del Liverpool.