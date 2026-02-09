Moviola Roma Cagliari, ecco l’episodio arbitrale chiave del posticipo di Serie A

Moviola Roma Cagliari, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Roma Cagliari , valido per la 24ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Cagliari, terminata 2-0 per i giallorossi, ha visto un primo tempo piuttosto lineare dal punto di vista arbitrale. Matteo Marcenaro ha gestito bene i contatti iniziali, ammonendo correttamente Dossena al 5’ per un intervento in ritardo. Diversi falli di gioco — da Mazzitelli a Kilicsoy fino a Pellegrini — sono stati fischiati con coerenza, senza necessità di ricorrere al VAR. L’unico episodio potenzialmente insidioso è il colpo di testa ravvicinato di Dossena al 31’, ma non emergono irregolarità. Il gol dell’1-0 di Malen al 25’ è regolare: nessun contatto sospetto né posizioni irregolari.

Ripresa più fisica: cartellini e proteste

Nel secondo tempo aumenta l’intensità e Marcenaro è chiamato a interventi più frequenti. Giusti i gialli a Mancini (58’), Gaetano (61’) e Zaragoza (82’), tutti per interventi duri o in ritardo. L’arbitro gestisce bene anche i fuorigioco di Malen (51’ e 53’), segnalati correttamente dal guardalinee. Nessun episodio da rigore né situazioni dubbie in area: i falli fischiati a Pellegrini e Zaragoza sono netti e non richiedono ulteriori revisioni. Da segnalare la traversa clamorosa di Sulemana al 79’, ma l’azione è pulita e non presenta irregolarità.

Finale ordinato e nessun caso VAR

La Roma chiude la partita con il gol del 2-0 firmato ancora da Malen al 65’, rete regolare con l’attaccante tenuto in gioco al momento del passaggio. Nel finale Marcenaro mantiene il controllo nonostante la stanchezza e qualche intervento in ritardo, come quello di Idrissi all’89’, sanzionato con il giallo. Nessun episodio controverso negli ultimi minuti, né proteste significative da parte delle squadre. La direzione di gara risulta complessivamente positiva: coerente nei cartellini, precisa nelle letture dei fuorigioco e senza necessità di interventi del VAR

