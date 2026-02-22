Moviola Roma Cremonese: gli episodi dubbi del match. Ecco come ha diretto la sfida Di Bello

Moviola Roma Cremonese: gli episodi dubbi del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco come ha diretto la sfida Di Bello

L’attesa sfida dello Stadio Olimpico si chiude con una rotonda e meritata vittoria per la Roma, che supera la Cremonese per 3-0. A decidere il match sono stati Cristante, Ndicka e Pisilli.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A dirigere l’incontro è stato designato Marco Di Bello. Il fischietto pugliese ha vissuto una notte di ordinaria amministrazione, facilitato anche dall’andamento di una partita tatticamente pulita e mai nervosa.

Direzione lineare: nessun intervento della tecnologia

La nota più lieta per la squadra arbitrale è l’assoluta assenza di episodi controversi all’interno delle due aree di rigore. Nel corso degli oltre novanta minuti di gioco, non si sono registrati contatti sospetti, gol annullati o chiamate al limite del fuorigioco che abbiano richiesto il supporto o l’intervento diretto della sala VAR.

Di Bello ha preferito lasciar correre il gioco ogni qualvolta possibile, intervenendo con puntualità solo per sanzionare i falli a centrocampo, mantenendo sempre il polso fermo e un dialogo sereno con i ventidue in campo.

La gestione disciplinare: tre gialli ineccepibili

La correttezza delle due squadre è testimoniata dal basso numero di provvedimenti disciplinari. Di Bello ha dovuto estrarre il cartellino giallo solamente in tre occasioni, tutte giustificate dalla dinamica dei contatti:

24′ – Giallo per Thorsby: Il centrocampista norvegese della Cremonese viene giustamente ammonito per un tackle in netto ritardo.

Il centrocampista norvegese della Cremonese viene giustamente ammonito per un tackle in netto ritardo. 66′ – Giallo per El Aynaoui: Il giovane centrocampista marocchino della Roma (subentrato a inizio ripresa) finisce sul taccuino dell’arbitro per aver interrotto un’azione potenziale atterrando un avversario.

Da segnalare l’ottima gestione dei momenti concitati al 45′ e al 49′, quando Di Bello ha interrotto prontamente il gioco per permettere allo staff medico di soccorrere Bryan Zaragoza (Roma) e Martín Payero (Cremonese), con quest’ultimo costretto poi al cambio a inizio ripresa.