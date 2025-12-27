Moviola Torino Cagliari, episodio Paleari Idrissi sotto la lente: ecco perché il rigore non è stato concesso

Moviola Torino Cagliari: ecco perché il contatto Paleari Idrissi non è diventato rigore per il Cagliari. Tutti i dettagli

Nel corso della sfida tra Torino e Cagliari, uno degli episodi più discussi è stato il contatto tra Alberto Paleari e Riyad Idrissi. L’arbitro Daniele Doveri si è trovato a dover valutare una situazione complessa, che ha immediatamente acceso le proteste dei rossoblù. L’intervento del portiere granata, con la gamba alta, ha infatti fatto pensare a un possibile rigore.

La revisione al VAR L’azione incriminata è avvenuta al 10′ minuto: inizialmente l’arbitro aveva considerato l’episodio come semplice fuorigioco, ma il VAR lo ha richiamato per un’analisi più approfondita. Le immagini hanno smentito la prima valutazione, costringendo Doveri a recarsi al monitor per esaminare la dinamica del contatto tra i due giocatori.

La decisione finale Dalla revisione è emerso che l’elemento decisivo non fosse l’impatto tra Paleari e Idrissi, bensì il punto esatto in cui il portiere del Torino aveva colpito il pallone. Doveri ha infatti constatato che la parata era avvenuta all’interno dell’area di rigore, rendendo secondario il successivo contatto con l’esterno del Cagliari. Una valutazione che ha portato a escludere il rigore, lasciando comunque spazio alle polemiche per un episodio tutt’altro che semplice da interpretare.

