Moviola Tottenham-Inter, gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la a 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Moviola Tottenham-Inter: gli episodi arbitrali del match della 5ª giornata della Champions League 2018/2019. I nerazzurri di Luciano Spalletti sono di scena al Wembley Stadium in un match decisivo per il prosieguo in Champions contro la squadra di Mauricio Pochettino. All’Inter basta un pari per il passaggio agli ottavi di finale, londinesi invece chiamati a vincere per alimentare le speranze di passaggio del turno. A dirigere la sfida di Wembley è l’arbitro turco Cuneyt Cakir; Duran e Ongun sono gli assistenti, Göçek e Şimşek gli addizionali. Il quarto ufficiale è Eyisoy. Sotto la guida di Cakir l’Inter vanta due precedenti e altrettante sconfitte: nei gironi della Champions 2010/2011, nerazzurri battuti 3-0 in casa del Werder Brema, poi, nell’andata degli ottavi di Champions (febbraio 2012), sconfitta per 1-0 a Marsiglia.

Settimo minuto del primo tempo, Lucas Moura supera in velocità D’Ambrosio ed entra in area ma viene chiuso dal pronto raddoppio di Politano che lo stringe in un sandwich. Per l’arbitro non c’è assolutamente nulla e fa proseguire il gioco.