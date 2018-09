Moviola Valencia-Juve: altro rigore per il Valencia

Moviola Valencia-Juve: tutti gli episodi arbitrali dubbi della prima giornata di Champions League

Tantissimo lavoro in questi primi 45 pazzi minuti di Valencia-Juve per Felix Brych. Il fischietto tedesco ha espulso Cristiano Ronaldo intorno al 30′ del primo tempo per una presunta tirata di capelli del portoghese nei confronti di Murillo. In seguito, a fine primo tempo, ha assegnato un rigore sacrosanto ai bianconeri per fallo di Parejo su Cancelo. Il terzino del Valencia è entrato a gamba tesa sulla faccia di Cancelo nell’area di rigore spagnola. Inevitabile la decisione di Brych che ha immediatamente indicato il dischetto. Rigore realizzato da Pjanic.

Passano 5 minuti dall’inizio del secondo tempo e l’arbitro Brych fischia un altro rigore per i bianconeri. Murillo atterra in area Bonucci durante un calcio d’angolo battuto da Cancelo. L’arbitro tedesco indica subito il dischetto sul quale si presenta Pjanic che spiazza nuovamente Neto. Proprio quando la partita stava per volgere al termine, arriva il rigore per il Valencia. Molto dubbia la decisione di Brych che punisce un ipotetico tocco di mano di Rugani su cross di un giocatore del Valencia. Szczesny para comunque il rigore tirato da Parejo.