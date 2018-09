Moviola e Var Napoli-Fiorentina, gli episodi della 4ª giornata di Serie A 2018/2019: tutto sulla sfida dello Stadion Sa Paolo

Moviola e Var Napoli-Fiorentina, si sta giocando in questi minuti la sfida del San Paolo valida per la quarta giornata di Serie A 2018/2019. La gara è diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna e fin dai primissimi minuti non sono mancate le proteste: al minuto 8 i partenopei hanno invocato un calcio di rigore.

Scontro dubbio in area di rigore viola tra Milenkovic e Mertens, con il centrale gigliato che si addormenta e finisce a contatto con l’attaccante belga. Uno scontro dubbio, con l’arbitro Fabbri che però lascia giocare e il Var che non interviene. Altro contatto dubbio al 22’: lancio in area viola per Zielinski che si scontra con Pezzella, anche in questo caso il direttore di gara fa continuare.