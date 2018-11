Moviola e Var Udinese-Roma, annullato il 2-0 di Pussetto grazie al Var

Moviola e Var Udinese-Roma: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 13ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Udinese-Roma: gli episodi arbitrali del match valido per il 13° turno della Serie A 2018/2019. A dirigere la gara è l’arbitro Fabbri; gli assistenti sono Valeriani e Del Giovane, il quarto uomo è Pezzuto. Al Var ci sono Guida e Carbone.

2′ st: Episodio molto dubbio ad inizio secondo tempo, con Samir che travolge Pellegrini in area di rigore. Il centrocampista della Roma sembra rallentare di colpo e accentuare molto il contatto, ma il brasiliano colpisce comunque la gamba del giallorosso. Contatto dubbio ma né Fabbri né i suoi assistenti ritengono di dover visionare il Var. Nessuna chiamata arriva da Guida e Carbone alla video assistenza.

18′ st: Episodio chiave per il match, con l’Udinese che raddoppia grazie ad uno splendido lancio di De Paul per Pussetto. L’acquisto estivo dei bianconeri controlla e mette in rete grazie ad un pallonetto, ma l’azione è viziata da un fallo di mano decisivo per stoppare la palla. Fabbri viene richiamato dagli assistenti al Var e rivedendo le immagini annulla il gol e assegna la punizione alla Roma. Scelta corretta perché anche se il primo controllo è con il petto, il braccio risulta determinante per non perdere contatto con la sfera.