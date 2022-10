Moviola Verona Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Verona Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Verona e Milan, valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

28′ Lascia molto correre Massa, fino a qui gioco interrotto poche volte

39′ Ammonito Bocchetti – il Verona protesta per un calcio d’angolo concesso al Milan, decisione poi rettificata da Massa. L’allentore veronese però ha esagerato nelle proteste, giallo per lui

45’+2 Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

63′ Protesta il Milan – Leao entra in area di rigore e prova a girarsi verso la porta, finisce a terra e i rossoneri chiedono il tiro dal dichetto per una trattenuta. Per Massa non c’è nulla

66′ Ammonito Maganani – il giocatore del Verona ferma in maniera irregolare, con una scivolata fuori tempo l’azione di Origi, lanciato verso la portaù

69′ Ammonito Hongla – il giocatore del Verona ferma in maniera irregolare Pobega

75′ Hien – il giocatore del Verona ferma in maniera irregolare la ripartenza di Bennacer

80′ Ammonito Theo Hernandez – il terzino rossonero frana addosso a Depaoli, giallo per lui

87′ Protesta il Verona – sul tiro di Depaoli c’è una deviazione di Thiaw. Secondo in padroni di casa con braccio secondo Massa non c’è nulla

90′ Protesta ancora il Verona – mischia in area rossonera con Djuric che chiede il fallo ma per Massa non c’è nulla

90’+4′ Finisce il secondo tempo