Nagelsmann: «Sorteggio Champions? Adoro l’inno della Juve…» – VIDEO

Julian Nagelsmann punta la Juve per il sorteggio in Champions League. Ecco le sue parole.

«Prima delle partite ascolto sempre l’inno della squadra avversaria. Ora sto ascoltando quello del Werder. Mi piacciono molto anche quelli di Real Madrid e Juventus. Aspettiamo il sorteggio e vediamo… Dovrei essere in grado di cantarli, magari non in perfetto spagnolo o italiano!».