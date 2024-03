Nainggolan: «Lukaku? Fossi in lui rimarrei alla Roma»

Le parole di Radja Nainggolan su Romelu Lukaku, dal suo addio in estate all’Inter al suo futuro in dubbio con la Roma

Intervenuto sul canale Twitch di ControCalcio, Radja Nainggolan si è soffermato sul rendimento di Romelu Lukaku con la maglia della Roma ed è tornato sulla separazione tra l’attaccante belga e l’Inter della scorsa estate.

LUKAKU ROMA – «Per come sono fatto io, per l’opportunità che mi ha dato la Roma, rimarrei un altro anno. La Roma ha preso Lukaku l’ultimo giorno di mercato, con un contratto pesante, una squadra già fatta. Senza di lei sarebbe rimasto al Chelsea a non giocare. Io un riconoscimento verso la Roma lo farei».

L’ADDIO ALL’INTER – «Lui è un personaggio diverso, dovrà ancora raccontare la sua storia dell’addio all’Inter. Lo sento spesso, ma non parliamo di calcio. Non so cosa farà, ma al posto suo un riconoscimento alla Roma lo darei».