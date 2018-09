Nainggolan per la rinascita, il belga è pronto a prendersi l’Inter

Può essere Radja Nainggolan l’anima e il volto della rinascita nerazzurra: il belga è pronto a prendersi l’Inter

Fortemente voluto in estate. Inseguito per quasi due anni e a luglio finalmente nerazzurro. Luciano Spalletti, dopo l’assaggio di Bologna, non vede l’ora di godersi a pieno le potenzialità del suo incursore preferito. L’anima della riscossa nerazzurra infatti ha il corpo pieno di tatuaggi e un nome e cognome preciso: Radja Nainggolan. Non è un caso se il debutto del Ninja sia coinciso con il primo successo stagionale, guarda caso bagnato dal gol che ha aperto la sfida di Bologna.

L’Inter ha voluto fortemente Nainggolan dal primo istante in cui si è aperto il mercato estivo, per tanti motivi. Intanto perché nessun giocatore al mondo si adatta meglio di Radja al modo di intendere il calcio di Luciano Spalletti, che per il Ninja è un po’ un padre acquisito, uno per cui dare sempre l’anima in campo. E poi perché con Nainggolan in campo tutto sarà più esplosivo: per prima cosa il modo di aggredire l’avversario nella propria metà campo, poi la ricerca del gol, della conclusione dalla distanza, della fame di riconquistare palla un attimo dopo averla persa. Ora nel mirino c’è il Parma e poi il ritorno in Champions contro il Tottenham. Nainggolan freme, l’Inter pure.