Nainggolan risponde alle accuse: «Parlate solo di quello che leggete, ma...»

Radja Nainggolan, ormai svincolato dopo l’esperienza all’Anversa, ha risposto alle parole di una psicologa dello sport dopo l’espulsione dalla squadra.

PAROLE – «Jefke Brouwers ha guadagnato di nuovo 5 minuti di popolarità parlando di me. Amico, amico, cos’è quello? Parlate solo di quello che leggete ma le buone azioni che qualcuno compie restano dietro gli schermi chiusi e nessuno può parlare di questo.. e preferisco tenerlo per me.. E poi sto lavorando su beneficenza…».