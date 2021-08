Nandez Inter, domani giornata decisiva: i nerazzurri pronti a chiudere

Calciomercato Inter: nella giornata di domani, i nerazzurri ambiscono a chiudere la trattativa con il Cagliari per Nahitan Nandez

Giornata decisiva domani sul fronte Nahitan Nandez. L’Intesa tra Inter e Cagliari sembra davvero vicina come scrive La Gazzetta dello Sport: ballerebbero soltanto 2 milioni di euro tra la domanda e offerta sul prestito oneroso del nazionale uruguaiano.

Lunedì è previsto infatti un nuovo summit tra le due dirigenze, propedeutico a cercare di trovare l’ultimo incastro per la definitiva fumata bianca e lo sbarco a Milano di Nandez. L’ex Boca Juniors resta in prima fila nelle priorità della dirigenza nerazzurra, nonostante il pressing per Bellerin e l’apertura dell’Arsenal alla soluzione in prestito con di ritto di riscatto per la cessione dello spagnolo. Lo stesso Nandez avrebbe già trovato un’intesa di massima con l’Inter per un contratto da circa 3 milioni di euro all’anno. Già all’inizio della prossima settimana, comunque, Marotta e la dirigenza di Viale della Liberazione puntano a trovare l’intesa con il Cagliari per il duttile giocatore.