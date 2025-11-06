Napoli, attesa per il 20 novembre: ci sarà la decisione sul rinvio a giudizio del presidente De Laurentiis! Le ultimissime

Falso in bilancio: il 20 novembre si attende la decisione sul rinvio a giudizio sul presidente del Napoli De Laurentiis

Il 20 novembre il gup di Roma si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’accusa riguarda presunti casi di falso in bilancio relativi alle stagioni 2019, 2020 e 2021. Oltre al patron azzurro, risultano indagati anche il dirigente Andrea Chiavelli e la stessa società partenopea. Lo riporta Calcio & Finanza.

Al centro dell’inchiesta vi sono le operazioni di mercato che hanno portato all’acquisto del difensore Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Secondo l’ipotesi accusatoria, tali trasferimenti avrebbero generato plusvalenze fittizie, utilizzate per alterare i bilanci del club. La Procura ritiene che queste manovre possano configurare pratiche non conformi alle regole contabili e finanziarie.

Durante l’udienza preliminare, Andrea Chiavelli ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti al giudice. Il dirigente ha difeso l’operato della società, sostenendo che le trattative di mercato siano state condotte in modo regolare e trasparente, senza alcuna finalità fraudolenta. La sua posizione mira a rafforzare la linea difensiva del Napoli, che respinge con decisione le accuse mosse dalla Procura.

