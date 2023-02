Napoli, ag. Kvaratskhelia: «Un’altra italiana? Mi ha detto che…»

Le parole di Mamuka Jugheli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, sul legame dell’esterno georgiano con il Napoli

Mamuka Jugheli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato a CalcioNapoli24.it del rapporto del suo giocatore con il Napoli.

PAROLE – «C’è molto interesse da parte di altri club ma Kvaratskhelia non pensa a nessun altro club al di fuori del Napoli. Pensa solo alla vittoria dello scudetto e alle partite in Champions League. Ama Napoli e ci penserà lui a portare la felicità ai napoletani. Ame stare lì e mi ha detto che in Italia si vede solo al Napoli, non giocherà in nessun altro club in Serie A. Si sente come a casa sua».