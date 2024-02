Napoli, arriva Calzona. Attesa per l’esonero di Mazzarri

Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia, sarà il prossimo allenatore del Napoli

Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia, sarà il prossimo allenatore del Napoli e manterrà il doppio incarico con la nazionale (la federazione ha dato il suo ok).

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, per il tecnico è pronto un contratto di tre mesi e per la sfida di Champions contro il Barcellona potrebbe già essere in panchina. Se quest’ultima ipotesi non si avverasse, allora la sfida contro il blaugrana sarà l’ultima partita di Walter Mazzarri con i campani che nelle ore successive al match lascerà spazio a Calzona.