Voti&Stats
Pagelle Napoli Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A
Pagelle Napoli Atalanta: ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A della dodicesima giornata, andata in scena al Maradona dalle 20:45
Il Napoli ritrova il successo dopo tre giornate. I partenopei, grazie ad un primo tempo scintillante, è riuscito a superare l’Atalanta con il risultato di 3-1 lanciando un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Queste le pagelle del match:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6, Rrahmani 6.5 (64′ Juan Jesus 6.5), Buongiorno 6.5; Di Lorenzo 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Gutierrez 6.5 (69′ Mazzocchi 6); Lang 7 (69′ Elmas 6), Højlund 6 (74′ Lucca s.v.), Neres 8 (69′ Politano 5).
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Djimsiti 6, Hien 6, Ahanor 4 (46′ Koussounou 6); Bellanova 6, Ederson 6, de Roon 6, Zappacosta 6 (62′ Zalewski 6); Pasalic 6 (46′ Scamacca 6.5), Lookman 6 (82′ Maldini D.); De Ketelaere 5.5 (77′ Samardzic s.v.).
LEGGI ANCHE >>> RIVIVI IL LIVE DEL MATCH
Pagelle Fiorentina Juventus, ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A
Pagelle Udinese Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...