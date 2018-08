Il mercato del Napoli è ancora in fermento: oltre un nuovo numero uno, il club partenopeo sogna il colpo Belotti, nonostante l’ambizioso valore di mercato del gallo

Dopo le amare telenovele estive Benzema e Cavani, De Laurentis sembrerebbe ancora intenzionato ad aggiungere un tassello nello scacchiere offensivo di Ancelotti. Nonostante il buon precampionato di Arkadiusz Milik, Guintoli è alla ricerca di un nuovo numero nove per scaldare l’entusiasmo del focoso popolo napoletano. Evidentemente, il tecnico emiliano non vede Mertens come falso nueve e vorrebbe un altro centravanti a propria disposizione, oltre il polacco e il neo acquisto Roberto Inglese. Sulle spalle dell’ex Ajax, gravano le zavorre degli infortuni, mentre per l’ex Chievo la scarsa attitudine ad alti livelli.

Per questi motivi, si culla il sogno Andrea Belotti. Dopo un buon precampionato a suon di gol, il bomber del Torino ha dimostrato di essere in forma e voglioso di riscattare l’opaca stagione appena conclusa. Tuttavia la sua valutazione è piuttosto alta: il club granata non lo vende per meno di 60 milioni.