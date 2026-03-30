Napoli, hai visto Beukema!? Numeri da record del difensore in Serie A, nessuno come lui. Cosa sta facendo sotto la guida di Conte

Napoli, Beukema si sta rendendo protagonista di numeri da record in questa Serie A, nessuno come lui. Ecco tutti i dati del difensore olandese

La stagione calcistica entra nel vivo e il Napoli guidato da Antonio Conte si candida a essere una delle assolute protagoniste in questo avvincente finale di campionato. Tra i segreti della rincorsa azzurra verso un posto nella prossima Champions League e il sogno di agganciare l’Inter capolista, spicca l’eccezionale e costante rendimento di Sam Beukema.

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L’evoluzione tattica: dalla difesa a quattro al braccetto di destra

Da praticamente inizio stagione, il tecnico leccese ha deciso di schierare l’olandese come braccetto di destra all’interno della sua collaudata difesa a tre. Si tratta di un ruolo specifico a cui il giocatore ha dovuto adattarsi con grande dedizione e intelligenza tattica. L’anno passato, infatti, Sam Beukema si era contraddistinto eccellendo nella linea difensiva a quattro di Vincenzo Italiano. Questo cambiamento di posizione gli ha però permesso di evolvere ulteriormente, trasformandolo nel primo costruttore del gioco partenopeo.

I dati da primato in Serie A e la crescita esponenziale

Le statistiche stagionali confermano in modo inequivocabile questo salto di qualità. L’ex Bologna è attualmente il 1° difensore centrale dell’intera Serie A per passaggi in avanti per 90′, con un incredibile dato di 25.68. Questo è il segno evidente di un coinvolgimento continuo e sistematico all’origine delle operazioni offensive azzurre, supportato dall’ottima intesa con il compagno di fascia Matteo Politano.

In maglia felsinea, l’anno scorso, il centrale aveva registrato una media di 18.8 passaggi in avanti per 90′. Oggi, a sole 8 giornate dalla fine del campionato, il dato è già stato migliorato di quasi 8 passaggi. Il difensore ha affinato in modo decisivo le sue qualità nella progressività dei passaggi, una caratteristica vitale nel sistema di gioco di Antonio Conte, che fa spesso affidamento alle capacità tecniche e di precisione dei propri difensori per scardinare le linee avversarie.

Non a caso, Beukema è nettamente il primo tra tutti i difensori del Napoli per metriche chiave: vanta 8.73 passaggi progressivi per 90′, un eccezionale tasso di azioni progressive pari a 17.44 e ben 9.48 azioni progressive per 90′.

La rincorsa Champions e la fiducia dell’allenatore

Giocando da titolare le ultime 3 partite su 4 disputate in Serie A, ha contribuito a far sì che il Napoli facesse bottino pieno conquistando 12 punti pesantissimi. L’olandese sta ricevendo un’enorme fiducia e crescenti responsabilità, rispondendo in modo estremamente positivo, specialmente in queste ultime partite che stanno definitivamente rilanciando il Napoli verso la delicata volata Champions e mantenendo vivo il sogno rimonta in vetta.