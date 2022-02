Napoli, Cannavaro: «Eliminare il Barcellona può dare la spinta per lo scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex azzurro Fabio Cannavaro ha parlato in vista di Napoli-Barcellona

Fabio Cannavaro, ex calciatore del Napoli e campione del Mondo nel 2006, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del match tra gli azzurri e il Barcellona.

TIFOSI – «La spinta di un pubblico come quello napoletano può essere il valore aggiunto di questa partita. L’omaggio delle due squadre a Diego è il tributo al miglior giocatore della storia del calcio. Napoli e Barcellona hanno avuto la fortuna di essere rappresentati da Maradona».

RICORDI MARADONA – «I ricordi sono tanti. Le emozioni da raccattapalle al San Paolo. Le partitelle della Primavera contro la prima squadra. Gli incontri personali. Diego appartiene all’anima di noi napoletani».

PARTITA – «Napoli e Barcellona possiedono la cultura del bel gioco. La scomparsa della regola del gol che valeva doppio in trasferta impedisce la gestione speculativa del risultato dell’andata. Sarà una bella sfida».

KOULIBALY – «Koulibaly è uno dei migliori difensori in circolazione. Mi ricorda Liliam Thuram. Ha una personalità incredibile, dentro e fuori dal campo».

SCUDETTO – «Il Napoli ha tutto per vincere questa maratona: capitale umano, copione, entusiasmo e la passione del suo popolo. Eliminare il Barcellona può dare una spinta formidabile».

BARCELLONA – «Xavi lo sta riportando ai tempi di Guardiola e Luis Enrique. L’impronta è quella, con le varianti imposte dalla modernità. C’è un bel mix di esperti e giovani. Da un lato Piqué, Busquets, Aubameyang. Dall’altro talenti emergenti, su tutti Gavi».