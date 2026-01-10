Napoli News
Napoli, nuovi contatti per Ferguson: ora si aspetta la mossa della Roma, i dettagli
Napoli, pressing sul giallorosso Evan Ferguson: in attesa del via libera della Roma. Tutti gli aggiornamenti e le ultime
Il Napoli di Antonio Conte continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Con Lukaku sempre più vicino al rientro e Hojlund ormai una certezza, l’attenzione si sposta su Lorenzo Lucca, che potrebbe lasciare gli azzurri nelle prossime settimane. In caso di uscita dell’ex Udinese, il club partenopeo ha già individuato un possibile sostituto.
Gli occhi del Napoli sono infatti puntati su Evan Ferguson, classe 2004 attualmente alla Roma ma in prestito dal Brighton. L’attaccante irlandese, che finora non è riuscito a convincere Gasperini, rappresenta il profilo preferito per completare il reparto avanzato. La società azzurra osserva con attenzione gli sviluppi, in attesa di capire se i giallorossi decideranno di interrompere anticipatamente il prestito.
Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore, segnale di un interesse concreto che potrebbe intensificarsi a breve. Parallelamente, il club guarda già al futuro: per giugno piace molto anche Joao Gomes del Wolverhampton, centrocampista considerato ideale per ampliare le soluzioni a disposizione di Conte.
