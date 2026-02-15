Napoli, Conte a DAZN prima della Roma: «C’è poco da imputare ai ragazzi, sensazioni buone perché abbiamo fatto una buonissima partita col Como!»

Napoli, Antonio Conte ha parlato a DAZN prima del match contro la Roma di Serie A. Queste le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Napoli Roma, Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Le sensazioni sono buone perché comunque abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como. Arrivi ai rigori e ci sta di uscire ai quarti di finale. La squadra è in buone condizioni, c’è poco da imputare ai ragazzi che, di partita in partita, stanno facendo bene. Capita di aggiustare qualcosa perché magari viene a mancare qualcuno.

Abbiamo preparato la solita partita che facciamo, non attenderemo e aggrediremo la Roma quando terrà palla e quando la riconquisteremo cercheremo delle soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Penso possa uscirne una bella partita».