Conte sulla Supercoppa: «Vogliamo portare a casa la coppa. Sulle difficoltà del calendario dico che...» - Calcio News 24

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni sulla Supercoppa Italiana

Antonio Conte guarda alla finale con lucidità ma anche con grande motivazione. Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida decisiva, sottolineando come arrivare fino all’ultimo atto sia sicuramente un traguardo importante, ma non sufficiente per entrare davvero nella memoria collettiva. «È bello arrivare in finale – ha spiegato Conte – ma alla fine ci si ricorda solo di chi vince». Un messaggio chiaro, rivolto alla squadra, chiamata a trasformare entusiasmo e gioia in concretezza sul campo.

Conte ha insistito molto sull’atteggiamento emotivo con cui il Napoli dovrà affrontare la gara. Gioia, entusiasmo e voglia di conquistare il trofeo dovranno essere una spinta fondamentale, soprattutto in una partita che vale una stagione. Secondo l’allenatore, proprio questo spirito può fare la differenza nei momenti decisivi di una finale così importante.

Nel suo intervento, Conte è tornato anche sulla precedente sfida persa contro il Bologna, un 2-0 che ha lasciato insegnamenti utili. «Non è stata una partita positiva per noi – ha ammesso – nel secondo tempo loro hanno meritato, mettendo qualcosa in più». Da quella gara, però, molte cose sono cambiate: infortuni, aggiustamenti tattici e nuove soluzioni hanno costretto il Napoli a rivedere il proprio assetto, dimostrando capacità di adattamento.

Conte ha poi evidenziato la difficoltà di una stagione giocata a ritmi altissimi. «Quando si gioca ogni tre giorni non è semplice – ha spiegato – questi ragazzi sono continuamente sollecitati». Nonostante questo, il Napoli è riuscito a reagire sia dopo le vittorie sia dopo le sconfitte, infilando serie positive e rialzandosi nei momenti complicati.

Ora, per Conte e il Napoli, conta solo l’ultimo passo: trasformare il percorso fatto in una vittoria che resti nella storia.

