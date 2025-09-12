Napoli, Conte pronto a sfidare la Fiorentina! Nel mezzo alcuni problemi di formazione. La situazione - Calcio News 24

Napoli, Conte prepara la sfida alla Fiorentina con diversi dubbi e Anguissa subito in gruppo

È già tempo di vigilia per la sfida tra Fiorentina e Napoli, e Antonio Conte lavora per trovare la miglior formazione possibile. Il tecnico del Napoli ha avuto solo poche sedute a disposizione con il gruppo quasi al completo, ma oggi parlerà in conferenza stampa (alle 16.15, in diretta su Tuttomercatoweb.com) per fare il punto sulle condizioni della squadra.

La novità più importante in casa Napoli riguarda il ritorno di Frank Anguissa. Il centrocampista è rientrato ieri, allenandosi in maniera individuale e differenziata, ma sarà già aggregato al gruppo nella seduta odierna. Conte lo considera pronto per partire titolare, nonostante abbia svolto un solo allenamento completo prima della partenza per Firenze. È difficile immaginare un centrocampo del Napoli senza Anguissa, anche perché Neres ha appena recuperato da un infortunio muscolare, mentre Lang è ancora in fase di inserimento dopo gli impegni con la nazionale.

Non mancano comunque i dubbi per Conte, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati che attendono il Napoli, tra cui la sfida di Champions League contro il Manchester City. Le rotazioni sono inevitabili, ma l’allenatore dovrà fare attenzione anche alla tenuta fisica dei suoi.

In difesa, una certezza è l’esordio da titolare in maglia Napoli per Sam Beukema, che prenderà il posto dell’infortunato Rrahmani. Tuttavia, resta da decidere il compagno di reparto. Alessandro Buongiorno è pronto, come dimostrato dal suo recente ingresso contro il Cagliari e dal test amichevole durante la sosta, ma dopo un lungo stop Conte potrebbe preferire una gestione graduale. Juan Jesus è quindi ancora in corsa per una maglia da titolare.

Altro ballottaggio aperto è quello sulla fascia sinistra: Olivera è rientrato prima dagli impegni con l’Uruguay, ma Spinazzola sembra favorito per partire titolare, anche in vista dell’impegno europeo. In attacco, il Napoli punterà su Lorenzo Lucca, rimasto a Castel Volturno durante la sosta. Hojlund è pronto al debutto, ma potrebbe subentrare a gara in corso.

Il Napoli, dunque, si avvicina alla trasferta di Firenze con diverse incognite ma anche con l’entusiasmo di voler iniziare questo ciclo di partite nel migliore dei modi.