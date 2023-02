Napoli, contro la Cremonese per il riscatto di Coppa

Victor Osimhen guida il riscatto del Napoli contro la Cremonese dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei grigiorossi

L’attaccante nigeriano forte di un momento super di condizione con gol e record battuti è pronto a far male anche alla squadra di Ballardini che in Coppa aveva messo in difficolta i ragazzi di Spalletti. Lo scrive Il Corriere dello Sport.