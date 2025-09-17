Napoli, la scelta di De Laurentiis verso il City: viaggerà con la squadra e la moglie di Conte. Il presidente prenderà parte alla missione di Manchester

L’attesa è finita, la musica della Champions League sta per tornare a suonare. Per il Napoli di Antonio Conte, l’avventura europea della nuova stagione comincia ufficialmente questa mattina, con la squadra che si ritroverà al centro sportivo di Castel Volturno per l’ultimo, decisivo allenamento in vista della partenza. Alle ore 11:15, il tecnico guiderà la seduta di rifinitura, una prova generale fondamentale per definire gli ultimi dettagli tattici prima di affrontare una delle trasferte più complesse e affascinanti del panorama calcistico continentale.

L’avversario è di primissimo livello: il Manchester City di Pep Guardiola. Una sfida stellare che vedrà gli azzurri impegnati in Inghilterra in un banco di prova immediato e severo. Il programma della giornata è serrato: dopo l’allenamento mattutino e il pranzo, la squadra si trasferirà all’aeroporto di Capodichino per imbarcarsi su un volo charter con destinazione Manchester. A completare la preparazione ci sarà poi un’ultima sgambata di risveglio muscolare, prevista per la giornata di domani, direttamente sul suolo inglese.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento c’è un dettaglio significativo, evidenziato dall’edizione odierna di Repubblica. A bordo del volo non ci saranno soltanto i calciatori e lo staff tecnico. A viaggiare con la squadra, infatti, ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scelto di non far mancare il suo supporto in un momento così cruciale, confermando la sua vicinanza al gruppo nelle grandi notti europee. Insieme a lui, anche alcuni tifosi vip e la moglie del tecnico Conte, a testimonianza di un clima di grande unione e attesa. Il Napoli parte compatto, pronto a lanciare il guanto di sfida ai campioni inglesi.