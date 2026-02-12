Napoli, De Laurentiis ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia: un’ora di audizione, ecco com’è andata. Poi su Conte…

Napoli, De Laurentiis è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia: un’ora di audizione, tutti i dettagli e quella risposta su Conte

Mattinata romana dal sapore istituzionale per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è presentato questa mattina, puntuale alle ore 8:30, presso Palazzo San Macuto per essere ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia. L’audizione, attesa da giorni, rientra nell’ambito dei lavori del “Comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive”, un organo che indaga sui delicati e spesso pericolosi legami tra la criminalità organizzata, le frange estreme del tifo e le società sportive professionistiche. Lo riporta Sportmediaset.

Un’ora di confronto a porte chiuse

Il faccia a faccia tra il numero uno del club partenopeo e i commissari è durato poco meno di un’ora. Un lasso di tempo relativamente breve, ma definito “intenso” dai presenti, durante il quale De Laurentiis ha risposto alle domande dei parlamentari per chiarire la posizione del club e le misure adottate per prevenire qualsiasi tipo di contiguità con ambienti malavitosi.

Il commento e il “dribbling” su Conte

All’uscita da Palazzo San Macuto, intercettato dai cronisti presenti, De Laurentiis è apparso sereno ma ermetico. “È andata bene”, si è limitato a commentare il presidente, confermando un clima disteso durante l’audizione ma senza scendere nei dettagli del colloquio, coperto da segreto.

Tuttavia, la disponibilità del patron si è interrotta bruscamente quando il discorso è scivolato sul calcio giocato. Alla domanda specifica sul momento del Napoli e, in particolare, su Antonio Conte, De Laurentiis ha scelto la via del silenzio. Nessuna parola sul tecnico leccese, né commenti sulle dinamiche di spogliatoio. Una scelta comunicativa precisa: separare nettamente le vicende giudiziarie e istituzionali dalle questioni di campo, per non alimentare titoli di giornale in una fase delicata della stagione.