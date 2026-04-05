Napoli, il messaggio di De Laurentiis per Pasqua: «Le partite e le stagioni possono essere condizionate, ma faccio una promessa ai tifosi»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, manda un messaggio d’auguri di buona Pasqua, facendo una promessa ai propri tifosi

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha inviato un messaggio di auguri di Buona Pasqua ai tifosi attraverso il profilo X della società. Nel suo messaggio, ha esteso gli auguri a giocatori, staff tecnico, dirigenti, e collaboratori del club e della Filmauro, aggiungendo anche un pensiero per le famiglie. De Laurentiis ha poi sottolineato le difficoltà globali dovute alle guerre e le ripercussioni economiche, ma ha rassicurato i tifosi sulla gestione virtuosa del club. Il presidente ha promesso che la continuità e la competitività del Napoli saranno mantenute anche nei prossimi anni. Il messaggio si è concluso con un forte incoraggiamento: “Forza Napoli Sempre!”.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie.

Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 4, 2026

IL MESSAGGIO – «Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie.

Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro conseguenze sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle ripercussioni economiche che dovremo affrontare. Ai nostri tifosi posso, però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato il Napoli. Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo. Forza Napoli Sempre!».