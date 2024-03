Napoli, De Paola: «Colpa dei giocatori? Vi dico la mia»

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato della situazione in casa Napoli dopo l’annata di basso livello

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato a Sportitalia dopo la sconfitta per 3-0 del Napoli contro l’Atalanta.

DE LAURENTIIS – «Chi invece l’agonia se l’è procurata con le proprie mani è stato Aurelio De Laurentiis. Il pubblico che fischia la squadra dopo la sconfitta con l’Atalanta è la sua apoteosi. Ma perché prendersela con i giocatori? E come si può preparare una partita con un allenatore a mezzo servizio? È colpa dell’allenatore se manca un centrale difensivo degno di tal nome in sostituzione di Kim? È colpa dei giocatori se Osimhen è sicuro di andar via così come Zielinski? Suvvia è evidente che una squadra sballottata da un allenatore a un altro possa andare in confusione. Ma paradossalmente è sbagliato prendersela adesso con l’unico tecnico in grado di fare qualcosina di buono. Il blackout causato dal presidente è totale. La confusione regna sovrana e raramente si è vista una squadra dissolversi con tanta rapidità dopo aver vinto uno scudetto. Segnale ulteriore a conferma che non è colpa dei giocatori»