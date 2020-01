Il Napoli ha definito l’acquisto di Demme dal Lipsia: il centrocampista tedesco è atterrato ieri sera a Roma

Il Napoli si appresta ad abbracciare Diego Demme. Il centrocampista tedesco si trasferirà in azzurro dal Lipsia per 12 milioni di euro, suddivisi in 10 di parte fissa e 2 di bonus.

Demme è atterrato ieri sera all’aeroporto di Fiumicino e quest’oggi svolgerà le visite mediche presso la struttura di Villa Stuart. Quindi sarà, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore del Napoli.