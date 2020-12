Napoli, l’ex capitano: «Dopo il ricorso con la Juve spero in qualcosa di più»

Il Napoli vive un momento intenso: da un lato un punto in tre giornate e dall’altro il ricorso vinto contro la Juventus. Ecco il commento dell’ex

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva della stagione degli azzurri.

«Il Napoli deve prendersi un posto fra le prime quattro ma io credo che abbia la possibilità di fare qualcosa in più: le ultime tre uscite non fanno pensare positivo ma la restituzione del punto e la possibilità di giocare la partita con la Juve forse fa sperare in qualcosa di più. Credo che pian piano i valori veri delle squadre verranno fuori, alla fine l’Inter e la Juve hanno qualcosa in più: grande merito a quello che sta facendo il Milan ma mi auguro che anche il Napoli possa dire la sua».