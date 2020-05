Napoli, porte girevoli in difesa: idea Milenkovic, Koulibaly verso l’addio?

Il Napoli pensa alla difesa che verrà. L’idea è quella di puntare su Milenkovic, mentre Koulibaly sembra pronto all’addio

Difensore che va, difensore che viene. In casa Napoli si comincia a ragionare sui possibili cambi nel reparto arretrato, con Koulibaly pezzo pregiato sul mercato. Sul senegalese ci sono vari club come Manchester United, Liverpool e Psg, ma per farlo partire De Laurentiis chiede almeno 100 milioni.

Per sostituire il pilastro della difesa partenopea, Giuntoli starebbe pensando a Milenkovic. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il serbo piace da tempo in casa azzurra, ma bisognerà capire quale sarà il futuro di Koulibaly.