Napoli, dubbi sul rinnovo di Mertens: la situazione

Il contratto di Mertens scadrà a fine stagione, ma in casa Napoli ci sono dubbi sul rinnovo dell’attaccante belga

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Napoli sono sorti dubbi riguardo il futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, ancora ai box, vedrà scadere il proprio contratto nell’estate del 2022, ma il suo rinnovo è in dubbio.

Il club, infatti, non è convinto dalla condizione fisica del giocatore che, così, potrebbe cambiare squadra al termine della stagione.