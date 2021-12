Napoli, Fabian e Insigne vogliono esserci con l’Atalanta: proveranno a stringere i denti

Gli infortuni di Fabian e Insigne sono meno gravi del previsto ed entrambi proveranno ad esserci sabato in Napoli-Atalanta

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Per Fabian e Insigne non ci sono lesioni muscolari ed entrambi proveranno ad esserci già sabato sera per il big match contro l’Atalanta.

Come riportato da La Repubblica, infatti, il capitano e lo spagnolo non vogliono mancare all’appuntamento contro la Dea e cercheranno di stringere i denti per essere in campo. Decisivo sarà l’allenamento di rifinitura dove Spalletti valuterà le reali condizioni dei suoi due calciatori.