Napoli, Gattuso ritrova Bakayoko: ci sarà col Milan

Bakayoko ha smaltito la febbre e si è allenato oggi insieme al resto del gruppo. Ultimo tampone negativo per il francese

Allarme rientrato al Napoli per Tiemoue Bakayoko, che quest’oggi è tornato in gruppo come comunicato dal club partenopeo nel proprio report sull’allenamento odierno.

Il centrocampista francese ha smaltito la febbre alta accusata nei giorni scorsi e sarà regolarmente a disposizione di Gattuso nella sfida di domenica contro il Milan. Per l’ex della contesa scongiurato anche il pericolo Covid-19 dopo il test negativo dell’ultimo ciclo di tamponi.