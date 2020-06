Napoli, Gattuso ci crede: il sogno rimane il quarto posto. Il tecnico vuole sfruttare l’onda emotiva dopo il successo in Coppa

Un patto Champions League. Il Napoli ci crede e Gattuso non vuole perdere l’occasione per spingere la squadra, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il sogno – si legge sul quotidiano oggi in edicola – è quello di raggiungere il quarto posto. Non sarà affatto semplice, ma il tecnico spinge per poter raggiungere la Champions. E non bisognerà dimenticare il Barcellona.