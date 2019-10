Napoli, Giuntoli: «Manolas imbottito di antidolorifici. Su Ibrahimovic…»

Giuntoli, ds del Napoli, svela le condizioni di Manolas e commenta le voci sul possibile arrivo di Ibrahimovic

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Salisburgo Napoli, il ds azzurro Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Salisburgo squadra giovane e affamata, hanno quasi pareggiato col Liverpool. Sarà una partita difficile. Condizioni Manolas? Non ce l’ha fatta, l’abbiamo imbottito di antidolorifici ma aveva male, Ancelotti ha scelto di mandarlo in tribuna. Su Ibrahimovic? In questo momento pensiamo alla partita, manca molto a gennaio. Non l’ho mai incontrato, ma so che si sente con Ancelotti».