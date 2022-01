Napoli, Giuntoli: «Mercato? Valutiamo occasioni. Sul rinnovo di Mertens...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro la Fiorentina

Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Mediaset, ha parlato prima di Napoli-Fiorentina.

MERTENS – «Ci metteremo seduti con lui a fine anno. Ora pensiamo al presente che ci ha visto un po’ in difficoltà. La squadra sta reagendo e guardiamo al futuro con ottimismo».

RINFORZI – «Ci sentiamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam e siamo sereni. Rimaniamo vigili per occasioni giuste».

FIORENTINA – «Buonissima squadra, il loro valore aggiunto è il tecnico. Togliergli qualcuno? Sarebbe facile dire Vlahovic ma direi lui, fa gol in qualsiasi situazione».

POSSIBILI ACQUISTI – «In questo momento aspettiamo possibilità giuste per noi. Grosse necessità non ce ne sono. Abbiamo sostituito subito Manolas e siamo sereni. Aspettiamo i rientri di chi è fuori per un finale di stagione degno del nostro valore».