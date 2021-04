Napoli, gli agenti richiedono un ritocco dell’ingaggio: i dettagli

Secondo quanto riporta Il Mattino, gli agenti di Fabian Ruiz avrebbero richiesto al Napoli un ritocco dell’ingaggio per lo spagnolo

Il Mattino fa il punto sulla situazione contrattuale di Fabian Ruiz con il Napoli. Per lo spagnolo non c’è neppure fretta, visto che la scadenza è lontana nel tempo, 30 giugno del 2023, e si sa che De Laurentiis non ha mai fretta nel ritoccare gli ingaggi. Fabian guadagna 1,5 milioni di euro netti (3 milioni lordi).

È reduce da una stagione altalenante, ma i suoi agenti hanno chiesto da tempo un incontro con De Laurentiis per poter discutere del futuro dello spagnolo. Il valore del cartellino è cresciuto rispetto a quando è stato preso dal Betis, gli agenti ora puntano ad un aumento dell’ingaggio.