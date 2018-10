Napoli, Hamsik ammette: «Devo migliorare la fase difensiva»

Alla vigilia della sfida di Champions con il PSG, il capitano del Napoli Marek Hamsik rivela: «Mi sto abituando al nuovo ruolo».

Momento importante per la stagione del Napoli, che dopo aver ridotto a 4 punti il gap dalla Juventus in campionato, si gioca una fetta importante della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League nella doppia sfida del Gruppo C con il PSG, al momento 3° in classifica per differenza reti dietro ai partenopei e al Liverpool. Per gli azzurri, nella conferenza stampa della vigilia, assieme al tecnico Carlo Ancelotti ha parlato il capitano Marek Hamsik, che si è soffermato sul nuovo ruolo in cui viene utilizzato dall’allenatore di Reggiolo.

«Con questo nuovo ruolo mi sono allontanato dalla porta, – ha spiegato il centrocampista slovacco – mi ci sto abituando, mi piace toccare tanti palloni. Devo migliorare ancora nella fase difensiva, ma sono molto contento di quello che sto facendo. A centrocampo del resto siamo in tanti e tutti con qualità, il mister sta dando a tutti la possibilità di giocare. Il record di presenze col Napoli? Per me è una grande soddisfazione». Hamsik ritroverà da avversario Edinson Cavani, colui che con la maglia azzurra sulle spalle diede un contributo fondamentale per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano: «Edi quando arrivò da noi dimostrò subito di essere da grande squadra. – ha ricordato il capitano – È un bomber nato, sarà bello rivederlo e affrontarlo».

Per gli azzurri una vittoria al Parco dei Principi significherebbe ipotecare il passaggio del turno e inguaiare i francesi di Tuchel. «Sarà una partita molto importante, – ha ammesso Hamsik – come tutte le gare di Champions. La vittoria col Liverpool ci dà fiducia, speriamo di ripeterci, dipenderà da noi, vogliamo giocarcela altrimenti loro con i campioni che hanno ti devastano. Il mister ci dà serenità, sono gare che tutti vogliono giocare, non vediamo l’ora di scendere in campo. Con il Liverpool il mister ha impostato una grande strategia, siamo stati molto precisi in entrambe le fasi di gioco. Solo ripetendo una prestazione del genere potremo tornare da Parigi con dei punti».

