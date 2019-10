Napoli, Hamsik: «Sempre emozionante stare qui»

Una bella serata al San Paolo ieri, al di la del risultato c’è stato il ritorno del capitano Marek Hamsik

Una serata elettrizzante quella di ieri al San Paolo. Nel big match tra il Napoli e l’Atalanta le polemiche sono state tantissime e sicuramente non accenneranno a calmarsi in questi giorni. Al di la del campo però ieri i partenopei hanno visto il ritorno del loro capitano Marek Hamsik. L’ex azzurro, ce ha visto il match in tribuna, al termine della gara ha rilasciato una battuta a Radio Marte.

«Sempre emozionante stare qui, peccato davvero per il pari».