Napoli Inter, continuano le polemiche tra Conte e i nerazzurri. Altra frecciatina! - Calcio News 24

Napoli-Inter, volano gli stracci tra Conte e i nerazzurri: la risposta di Marotta alle accuse del tecnico

Il clima in casa Inter resta teso dopo la sconfitta al “Maradona” contro il Napoli. Nemmeno la festa di compleanno di Cristian Chivu è riuscita a riportare serenità in gruppo, complice il polverone scatenato nel postpartita dalle parole di Antonio Conte. Le dichiarazioni del tecnico partenopeo, pungenti e mirate, hanno infatti irritato la dirigenza nerazzurra, dando vita a un nuovo capitolo della lunga e complicata relazione tra l’ex allenatore e il club milanese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il malumore dell’Inter non nasce solo dal rigore contestato – un episodio che persino l’AIA avrebbe giudicato errato – ma soprattutto dai commenti di Conte nel dopogara. Il tecnico salentino, intervistato a fine match, ha criticato apertamente l’intervento di Beppe Marotta sugli episodi arbitrali, accusandolo di voler difendere eccessivamente Chivu. “Io non ho mai avuto bisogno di un papà che parlasse per me”, avrebbe dichiarato Conte, in un chiaro riferimento al suo passato nerazzurro.

L’Inter reagisce: “Conte ha la memoria corta”

A Viale della Liberazione le parole del tecnico del Napoli non sono passate inosservate. Pur senza rilasciare comunicati ufficiali, l’ambiente nerazzurro ha fatto trapelare un certo fastidio. Fonti vicine alla società riferiscono che Marotta avrebbe liquidato le accuse definendo Conte “smemorato”, ricordando un episodio del 2019: dopo la sconfitta di Dortmund, l’allora tecnico dell’Inter si lamentò pubblicamente per la scarsa difesa ricevuta dalla dirigenza, l’esatto opposto di quanto affermato oggi.

A rendere ancora più teso il clima ci ha pensato un’altra frecciata di Conte: “L’Inter è la squadra più forte, avrebbe potuto vincere di più in questi quattro anni”. Una frase che a Milano è stata interpretata come una provocazione gratuita, volta a riaccendere vecchie polemiche e a destabilizzare l’ambiente.

Una rivalità destinata a continuare

La frattura tra Conte e il suo ex club, dunque, sembra tutt’altro che ricomposta. Le sue parole hanno riaperto ferite mai del tutto rimarginate, alimentando un confronto a distanza che potrebbe proseguire per tutta la stagione. Con uno Scudetto ancora in bilico e un campionato apertissimo, ogni incrocio tra Napoli e Inter promette scintille.

Quel che è certo è che, tra dichiarazioni taglienti e vecchi rancori, il duello tra Conte e il mondo nerazzurro è solo all’inizio. E ogni parola rischia di trasformarsi in benzina su un fuoco che arde da anni.

