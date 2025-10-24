Napoli, testa alla sfida contro l’Inter: Conte deve fare i conti ancora con l’emergenza in difesa. Intanto il tecnico leccese ha scelto chi giocherà in porta

Napoli, Conte prepara la sfida all’Inter: Meret verso la titolarità, Rrahmani ancora in dubbio. Le ultime sulla squadra partenopea

Il Napoli di Antonio Conte è al lavoro per affrontare la delicatissima sfida di campionato contro l’Inter, in programma sabato 25 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. La partita, valida per la decima giornata di Serie A, rappresenta un crocevia importante per i partenopei, chiamati a dare continuità ai progressi visti nelle ultime uscite e a misurarsi con una delle squadre più in forma del torneo.

A Fuorigrotta si respira un clima di attesa e curiosità. I tifosi del Napoli vogliono capire quali saranno le scelte tattiche di Antonio Conte, alle prese con qualche dubbio di formazione ma determinato a schierare la miglior squadra possibile. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico salentino starebbe pensando di confermare Alex Meret tra i pali, dopo i buoni segnali mostrati in allenamento. Il portiere friulano sembra pronto a riprendersi la maglia da titolare, garantendo solidità e affidabilità al reparto difensivo.

Situazione più complessa, invece, per Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, fermo da oltre un mese e mezzo, potrebbe tornare tra i convocati ma solo per accomodarsi in panchina. L’obiettivo dello staff medico del Napoli è di averlo pienamente disponibile per la successiva sfida contro il Lecce. Il suo rientro graduale è considerato fondamentale per la tenuta difensiva della squadra, soprattutto in vista del calendario fitto di impegni che attende gli azzurri.

Conte, da parte sua, sta lavorando per ricompattare un gruppo che ha mostrato segnali di crescita ma anche momenti di fragilità. L’allenatore del Napoli sa bene che affrontare l’Inter richiede equilibrio tattico e intensità mentale: servirà una squadra corta, aggressiva e capace di sfruttare al meglio la velocità dei suoi esterni.

La partita contro i nerazzurri rappresenta un test importante non solo per la classifica, ma anche per la credibilità del progetto tecnico del Napoli. Vincere al Maradona significherebbe lanciare un segnale forte al campionato e consolidare la fiducia tra squadra e tifoseria.

Il Napoli è pronto alla battaglia: Conte chiede concentrazione, i giocatori rispondono con impegno e determinazione. Sabato sera a Fuorigrotta andrà in scena una sfida che potrà dire molto sul futuro immediato della stagione partenopea. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano