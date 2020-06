Napoli-Juventus in tv e streaming: dove vederla

Napoli e Juventus si sfidano a Roma nella finale di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming

Il calcio italiano si appresta ad esprimere il secondo verdetto stagionale dopo la Supercoppa italiana vinta dalla Lazio. Allo Stadio Olimpico di Roma, la Juventus di Maurizio Sarri e il Napoli di Gennaro Gattuso si contendono la Coppa Italia 2019/2020. Napoli-Juventus: la finale di Coppa Italia si giocherà mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. La gara si giocherà a porte chiuse come previsto dal protocollo per la ripartenza del calcio. Il pallone, con la fase 2 dell’emergenza sanitaria che aveva portato alla sospensione di tutte le competizioni, ha ripreso ufficialmente a rotolare sui campi italiani il 12 e il 13 giugno con la disputa delle semifinali di ritorno, che hanno espresso le due finaliste.

Per il Napoli, in caso di vittoria, si tratterebbe della 6ª Coppa Italia della sua storia, mentre per la Juventus si tratterebbe del 14° trofeo. Le due squadre si sono già affrontate nell’ultimo atto della Coppa nazionale nella stagione 2011/12: in quell’occasione i partenopei di Walter Mazzarri superarono 2-0 i bianconeri di Antonio Conte. Gli azzurri hanno conquistato la finale eliminando nel loro percorso il Perugia agli ottavi, la Lazio ai quarti e l’Inter in semifinale. Le ‘vittime’ dei piemontesi sono state invece l’Udinese agli ottavi, la Roma ai quarti e il Milan in semifinale.

Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva e in chiaro dalla Rai su Rai Uno, visibile al canale 1 e in HD al canale 501 del digitale terrestre, con collegamento a partire dalle 20.30 per il prepartita. Attraverso RaiPlay, inoltre, tifosi e appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming: su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l’applicazione ufficiale.

Napoli-Juventus, info e dove vederla

Competizione: Coppa Italia 2019/2020

Quando: Mercoledì 17 giugno 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Rai Uno

Dove vederla in streaming: RaiPlay

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1