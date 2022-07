Koulibaly, il difensore gela Juve e Napoli: no ai bianconeri e al rinnovo

Koulibaly gela Napoli e Juve: il difensore ha detto no alle avance dei bianconeri e al rinnovo con gli azzurri

Kalidou Koulibaly gela Napoli e Juve in un colpo solo. E’ questa l’indiscrezione che lancia il Corriere dello Sport.

Il difensore ha detto no alle avance dei bianconeri perché non vuole tradire il Napoli. Allo stesso tempo il senegalese avrebbe rifiutato al momento anche il rinnovo. L’idea è quella di uscire e andare all’estero, oppure restare e andare via a zero.