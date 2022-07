Sulle tracce di Edin Dzeko c’è anche il Napoli. L’Inter prende tempo: ecco qual è la situazione dell’attaccante bosniaco

Il futuro di Edin Dzeko all’Inter è tutto tranne che certo, ma non è detto che il bosniaco non possa rimanere ancora in Serie A.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, sulle tracce del centravanti c’è sempre l’interesse del Napoli di Spalletti, in cerca di un vice Osimhen.