Napoli-Liverpool gol e highlights: le azioni salienti del big match della 2ª giornata di Champions League – VIDEO

Torna a suonare l’inno della Champions League al ‘San Paolo’ di Napoli. Nel secondo turno gli azzurri affronteranno il Liverpool, capolista del girone con 3 punti. Per gli uomini di Ancelotti si tratta già di una gara molto importante dal punto di vista della classifica: il Napoli, infatti, ha solamente un punto visto il pareggio con la Stella Rossa. L’occasione di battere i Reds è quindi ghiotta per ritrovarsi in testa al girone e gli azzurri tenteranno di far valere il fattore casa.

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz, Callejon; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Liverpool (4-4-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Djik, Robertson ; Wijnaldum, Milner, Keita; Salah, Mané, Firmino. Allenatore: Klopp.

NAPOLI-LIVERPOOL 1-0 – Insigne fa esplodere il San Paolo! Proprio allo scadere lo scugnizzo partenopeo trova il gol che schianta i vice-campioni d’Europa, appoggiando il rete un preciso assist di Callejon!