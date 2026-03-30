Napoli, ore decisive per Lukaku: Conte e De Laurentiis lo aspettano a Castel Volturno ma…Cosa filtra in vista del Milan (e del suo futuro)

Napoli, Conte e De Laurentiis attendono il rientro di Romelu Lukaku a Castel Volturno ma…Cosa succede tra Milan e futuro

In casa Napoli esplode un delicato caso disciplinare legato al proprio centravanti. Domani riprenderanno ufficialmente gli allenamenti nel centro sportivo di Castel Volturno e la dirigenza, in totale sintonia con il tecnico Antonio Conte, attende il rientro immediato di Romelu Lukaku: se il giocatore non si presenterà all’appello, finirà senza mezzi termini fuori rosa. La strada tracciata dalla società azzurra è ormai chiara e non ammette alcun tipo di deroga. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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Lo strappo di Lukaku e il rischio di esclusione dal progetto

Le prossime ore si preannunciano assolutamente decisive per il futuro del giocatore. L’attaccante ha deciso in autonomia di prolungare la sua permanenza a Bruxelles, focalizzandosi sul proprio percorso atletico individuale per superare le condizioni fisiche precarie legate all’infortunio estivo. Per questo motivo ha anche rinunciato alla trasferta americana del Belgio per le amichevoli contro Usa e Messico. Tuttavia, questa decisione non è stata minimamente concordata con il Napoli e ha generato un forte strappo sia con la dirigenza che con il suo mentore Conte.

La deadline societaria scade domani: se Big Rom dovesse presentarsi in sede, andrà comunque incontro a una multa considerata inevitabile. In caso contrario, lo staff tecnico lo escluderà dal gruppo squadra. Il piano del bomber di rimanere in patria per tutta la settimana è arrivato a un drammatico dentro o fuori.

Emergenza offensiva contro il Milan: il momento di Giovane

Anche nell’ipotesi di un rientro tempestivo, il belga non sarà comunque a disposizione per l’attesissimo big match di lunedì contro il Milan. Considerata la cessione in prestito di Lucca al Nottingham Forest nel mercato di gennaio, le opzioni per l’attacco del Napoli sono ai minimi storici. Come principale soluzione alternativa ad Hojlund, l’allenatore punterà tutto sulle qualità di Giovane.

L’ex Verona, prelevato in inverno con un importante investimento da venti milioni di euro, è un classe 2004 dal grandissimo potenziale che studia costantemente i video del suo idolo, Ronaldo il Fenomeno. In questo scorcio di campionato ha raccolto 7 presenze e 106 minuti, rivelandosi prezioso con due assist pesantissimi: uno per Alisson al Maradona contro la Roma e l’altro, seppur sporcato, proprio per la rete decisiva di Lukaku al Bentegodi. Pur preferendo agire tra le linee come seconda punta o esterno partendo da destra, l’estroso brasiliano sente la porta ed è pronto a sacrificarsi come nove classico. Nell’emergenza, il Napoli spera che questa possa essere la grande occasione per vederlo finalmente sbloccarsi in maglia azzurra.